Ученые рассказали о последствиях «неправильного лечения» коронавируса

Американские врачи опубликовали результаты исследования причин высокой смертности во время пандемии коронавируса. Исследование провели специалисты Национального института здравоохранения в Чикаго, которые подтвердили факт высокой смертности, в том числе из-за искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

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Данные были получены после изучения аутопсии 90% умерших пациентов. Были обнаружены следы присоединённой бактериальной пневмонии, связанной с применением аппарата ИВЛ. Исследователи подтвердили, что смерти этих людей непосредственно связаны с использованием вентиляции лёгких, что заканчивалось вторичной инфекцией, повреждением лёгких и, нередко, летальным исходом.

Как отмечается, в 90% образцов, собранных для аутопсии, были обнаружены пневмония или диффузное повреждение альвеол. Это говорит о связи вторичной пневмонии с искусственной вентиляцией лёгких.

По информации, в 59% случаев болезнь, зафиксированная как коронавирус, была вызвана респираторными заболеваниями, отличными от вируса: 43% бактериальной пневмонии, 16% непатогенных причин дыхательной недостаточности. Общая диагностическая картина осложнялась большим количеством ложноположительных тестов, что влияло на повышение летальности.