$80.06+0.0985.90-0.02

Вирусолог не исключил возникновения в будущем COVID-24, 25 и 26

Всемирной организации здравоохранения необходимо уделить приоритетное внимание мониторингу появления новых вариантов коронавируса, так как в будущем возможно возникновение COVID-24, 25 и 26. Об этом в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вирусолог не исключил возникновения COVID-24, 25 и 26
© Парламентская газета

Ранее газета The New York Post писала, что ВОЗ составила список «приоритетных заболеваний», возбудители которых в будущем могут угрожать миру новой смертельной пандемией. Среди них вирусы Эбола, Зика, атипичная пневмония и патоген, представленный под условным наименованием «Болезнь Х». Медицинской науке она пока неизвестна, однако ученые считают, что к возможной пандемии этой болезни необходимо готовиться уже сейчас, так как эффективный метод лечения или вакцина от нее появятся не сразу.

По мнению Гинцбурга, обсуждение ныне неизвестного патогена «Болезни Х» — вопрос умозрительный, и «говорить тут не о чем». Вместо этого ВОЗ необходимо создать систему «нормального, современного мониторинга», который поможет подготовиться к очередной пандемии COVID-19, считает специалист.

Эволюция коронавируса может привести к самым непредвиденным последствиям, и тогда речь уже пойдет не о «возбудителе Х» будет, а о COVID-24, 25 и 26, сказал он. «Вот это более актуальные и животрепещущие проблемы для каждого живущего на земном шаре», — отметил Гинцбург.

Именно подготовка к распространению возможных модификаций коронавируса в будущем должна быть в приоритете у ВОЗ, полагает он.

Поэтому всемирной организации следует создать «хотя бы что-то», подобное тому, что она сделала «лет 30-40 назад», когда свирепствовал вирус грипп, добавил эксперт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий