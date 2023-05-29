Вирусолог не исключил возникновения COVID-24, 25 и 26

Всемирной организации здравоохранения необходимо уделить приоритетное внимание мониторингу появления новых вариантов коронавируса, так как в будущем возможно возникновение COVID-24, 25 и 26. Об этом в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

© Парламентская газета

Ранее газета The New York Post писала, что ВОЗ составила список «приоритетных заболеваний», возбудители которых в будущем могут угрожать миру новой смертельной пандемией. Среди них вирусы Эбола, Зика, атипичная пневмония и патоген, представленный под условным наименованием «Болезнь Х». Медицинской науке она пока неизвестна, однако ученые считают, что к возможной пандемии этой болезни необходимо готовиться уже сейчас, так как эффективный метод лечения или вакцина от нее появятся не сразу.

По мнению Гинцбурга, обсуждение ныне неизвестного патогена «Болезни Х» — вопрос умозрительный, и «говорить тут не о чем». Вместо этого ВОЗ необходимо создать систему «нормального, современного мониторинга», который поможет подготовиться к очередной пандемии COVID-19, считает специалист.

Эволюция коронавируса может привести к самым непредвиденным последствиям, и тогда речь уже пойдет не о «возбудителе Х» будет, а о COVID-24, 25 и 26, сказал он. «Вот это более актуальные и животрепещущие проблемы для каждого живущего на земном шаре», — отметил Гинцбург.

Именно подготовка к распространению возможных модификаций коронавируса в будущем должна быть в приоритете у ВОЗ, полагает он.