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Вирусолог назвал срок появления нового опасного штамма коронавируса

Новый опасный штамм коронавируса может появиться в результате многочисленных мутаций не ранее чем через шесть и более лет. Об этом Москве 24 рассказал вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Вирусолог назвал срок появления нового опасного штамма коронавируса
© Москва 24

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что угроза появления новой опасной мутации коронавируса до сих пор сохраняется. В ВОЗ не исключают, что у этого патога будет еще более смертоносный потенциал.

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Волчков напомнил, что новые штаммы коронавируса появляются в результате многочисленных мутаций инфекции в организмах людей.

Вирус эволюционирует буквально в каждом из нас, приобретая необходимые мутации. Фактически накопление этих мутаций – это и есть штаммообразование. То есть новые штаммы именно таким образом и возникают", – Павел Волчков, вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ.

При этом чем больше вирус распространяется, заражая людей, тем выше риск появления мутаций.

"Все зависит от того, насколько интенсивно по времени станут продолжаться уже локальные коронавирусные вспышки. Они, видимо, будут возникать пока что сезонно. Я не думаю, что они окажутся гиперинтенсивными, но тем не менее", – комментирует вирусолог.

"В условиях того, что сейчас глобально в мире все-таки есть значительный популяционный иммунитет к коронавирусу, интенсивность новых инфекций сегодня сведена к минимуму. Должен пройти какой-то промежуток времени, чтобы COVID-19 вспыхнул с новой силой. Основываясь на динамике мутирования коронавируса, я думаю, что новую опасность, которая будет связана с большим количеством заболеваний и смертей, не следует ожидать раньше, чем через шесть и более лет", – Павел Волчков, вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ.

В начале мая во Всемирной организации здравоохранения объявили об отмене действовавшего режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу. По данным ВОЗ, с начала пандемии жертвами инфекции стали примерно 20 миллионов человек. Вместе с тем в организации обратились к мировым странам с призывом не терять бдительность относительно COVID-19, поскольку заболевание не исчезло совсем.

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