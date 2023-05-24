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ВОЗ признала вакцину от коронавируса вредной после окончания пандемии

В ходе прививочной кампании, которая охватила во время пандемии коронавируса большинство стран мира, очень остро встал вопрос безопасности препаратов. Это связано с тем, что специалисты не располагали необходимым количеством времени, из-за чего обсуждения этого аспекта практически свелись на нет.

Считалось, что все медикаменты очень хорошо проверены. Однако на фоне прививочной кампании, когда уровень заболеваемости снизился, стали появляться заявления о том, что с препаратами было не все так просто. Такое мнение в беседе с «Новыми известиями» высказала врач-вирусолог Ольга Матвеева.

Теперь ВОЗ выпустила новые рекомендации, согласно которым, не стоит проводить поголовную вакцинацию. Кроме того, специалисты не советуют делать прививки более трех раз. Согласно рекомендации, вакцинироваться теперь можно только тогда, когда будут оценены польза и возможные риски.

На текущий момент официальная статистика не может подтвердить возможный вред из-за прохождения процедуры вакцинации. Однако в немецком институте вирусологии имени Пауля Эрлаха зафиксировали 333 тысячи случаев побочных явлений от прививки.

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