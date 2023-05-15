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Вакцины против COVID-19 и других инфекций будут вводить с помощью пластыря

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) предложили вводить вакцинные препараты в организм через кожу - с помощью пластыря. Они разработали принтер для печати пластыря, с помощью которого можно будет выполнять безболезненные безинъекционные прививки от COVID-19 и других инфекций, об этом сообщает Nature Biotechnology.

Вакцины против COVID-19 будут вводить с помощью пластыря
© Российская Газета

Микроиглы пластыря при приклеивании его к коже практически безболезненно доставляют в организм медицинский препарат, а затем растворяются. Похожая технология, но без нарушения кожного покрова, используется в обезболивающих пластырях.

Создатели технологии говорят, что пластырь с вакциной можно хранить в течение нескольких месяцев при комнатной температуре, в то время как многие вакцины (в том числе вакцины против COVID-19) требуют особых температурных условий хранения и размораживают их непосредственно перед введением.

Изобретение протестировали на крысах и убедились, что вакцина против COVID-19, попавшая в организм с помощью пластыря, вызывает у животных такой же иммунный ответ, как и при введении традиционным образом.

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