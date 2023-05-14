Ученые из Кембриджского университета установили, что ожирение ускоряет ослабление иммунитета после вакцинации от COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.

© Shutterstock

«Мы знаем, что у людей с ожирением нарушен иммунный ответ на другие вакцины, включая вакцины против гриппа, бешенства и гепатита. Но влияние на вакцины против COVID мало изучено», – отметили авторы.

Видео дня

Вакцины помогают организму вырабатывать антитела, которые распознают белок spike (белок на поверхности SARS-CoV-2, который позволяет ему прикрепляться к клеткам и заражать их). Вакцины также стимулируют иммунные клетки, называемые Т-клетками, для защиты от тяжелой формы COVID-19.

Несколько исследований показали, что после вакцинации уровни антител у людей с ожирением могут быть ниже, чем у населения в целом.

Используя платформу данных под названием EAVE II команда изучила данные о состоянии здоровья 5,4 миллионов человек по всей Шотландии. В частности, они изучили случаи госпитализации и смерти от COVID-19 среди 3,5 миллионов взрослых, которые получили две дозы вакцины (Pfizer или AstraZeneca).

Они обнаружили, что у людей с тяжелым ожирением, у которых индекс массы тела более 40, риск госпитализации и смерти от COVID после вакцинации на 76% выше, чем у людей с ИМТ в пределах нормы. Риск также был умеренно повышен у людей с ИМТ от 30 до 40), и у тех, у кого был недостаточный вес (ИМТ ниже 18,5).

«Наша команда провела эксперименты, чтобы охарактеризовать иммунный ответ на третью дозу, или бустер, у людей с тяжелым ожирением. Мы обследовали 28 человек с тяжелым ожирением и измерили уровни антител и их функционирование, а также количество иммунных клеток в их крови после вакцинации. Мы сравнили результаты с результатами 41 человека с нормальным весом», – отметили авторы.