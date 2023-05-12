Science Alert: большинство смертей в пандемию COVID-19 вызвала другая инфекция
Недавние исследования, которые провела группа пульмонологов из Северо-Западного университета в Иллинойсе, выявили, что большинство смертей, связанных с пандемией ковидом, были вызваны уже существующими заболеваниями.
Это говорит о том, что коронавирус является крайне серьезной болезнью, которая может усугубить здоровье людей, уже страдающих от других инфекционных заболеваний, таких как пневмония или грипп.
В ходе исследования были проанализированы сведения о всех смертях, связанных с COVID-19 за период с февраля по июль 2020 года. Выяснилось, что в 89 процентах случаев у пациентов, скончавшихся от этого заболевания, были выявлены другие заболевания.
Следует отметить, что большинство умерших от ковида были старше 65 лет и уже страдали от других заболеваний. Исследование также показало, что пандемия короанвируса привела к серьезному увеличению смертности от других проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания и онкология.
Это обссуловлено тем, что многие пациенты не обращаются к врачам из-за страха перед COVID-19, что приводит к упущению возможности своевременного обнаружения и лечения иныих заболеваний.
Пульмонологи из Северо-Западного университета в Иллинойсе подчеркнули, что важно не игнорировать прочие заболевания из-за пандемии ковида. Они настоятельно рекомендовали пациентам продолжать свои привычные осмотры, консультации и лечение у специалистов, чтобы своевременно выявлять любые проблемы со здоровьем.
Напомним, что согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, количество смертей, которые непосредственно связаны с коронавирусом, к 2021 году, когда было отмечено прохождение мирового пика данного заболевания, составляло от трех до четырех миллионов, при этом подтверждалось, что частые случаи смерти были вызваны косвенными последствиями пандемии.