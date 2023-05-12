Большинство смертей в пандемию COVID-19 вызвала другая инфекция

Недавние исследования, которые провела группа пульмонологов из Северо-Западного университета в Иллинойсе, выявили, что большинство смертей, связанных с пандемией ковидом, были вызваны уже существующими заболеваниями.

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Это говорит о том, что коронавирус является крайне серьезной болезнью, которая может усугубить здоровье людей, уже страдающих от других инфекционных заболеваний, таких как пневмония или грипп.

В ходе исследования были проанализированы сведения о всех смертях, связанных с COVID-19 за период с февраля по июль 2020 года. Выяснилось, что в 89 процентах случаев у пациентов, скончавшихся от этого заболевания, были выявлены другие заболевания.

Следует отметить, что большинство умерших от ковида были старше 65 лет и уже страдали от других заболеваний. Исследование также показало, что пандемия короанвируса привела к серьезному увеличению смертности от других проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

Это обссуловлено тем, что многие пациенты не обращаются к врачам из-за страха перед COVID-19, что приводит к упущению возможности своевременного обнаружения и лечения иныих заболеваний.

Пульмонологи из Северо-Западного университета в Иллинойсе подчеркнули, что важно не игнорировать прочие заболевания из-за пандемии ковида. Они настоятельно рекомендовали пациентам продолжать свои привычные осмотры, консультации и лечение у специалистов, чтобы своевременно выявлять любые проблемы со здоровьем.