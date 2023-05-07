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Уже применяли против коронавируса: что известно об мРНК вакцинах

Вакцины мРНК впервые применялись для лечения коронавируса, но сейчас этот принцип можно использовать и для получения других вакцин. Как работает прививка и насколько она безопасна, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.

Уже применяли против коронавируса: что известно об мРНК вакцинах
© Вечерняя Москва

По словам врача-эпидемиолога Анатолия Альтштейна, мРНК вакцины можно применять против любого возбудителя:

— Вакцина построена из РНК, в их состав включен ген, который кодирует защитный антиген того или иного возбудителя. Защитный антиген вырабатывает антитела и иммунитет к инфекции.

Врач рассказал о разработке метода, с помощью которого получают мРНК:

— После получения информационной РНК их помещают в специальные пузырьки-липосомы, затем вводят в организм, так РНК попадает в клетки, где синтезируется белок. На него возникает реакция иммунного ответа, именно он и защищает организм от разных возбудителей.

Идея такой вакцины, по мнению Альтштейна, была предложена уже давно, но впервые ее широко применили именно во время эпидемии коронавируса:

— Два года назад эта вакцина была проверена, и ее стали применять. Теперь этот принцип будут использовать и для получения других вакцин, их эффективность и неэффективность еще предстоит проверить.

Эпидемиолог успокоил: особой опасности такие вакцины не представляют, но, как и любые другие лекарства и препараты, подлежат проверке.

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