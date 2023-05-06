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ВОЗ: COVID-19 никогда не будет полностью искоренен

Коронавирус никогда не будет полностью искоренен, сейчас можно бороться только с его последствиями. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

ВОЗ: COVID-19 никогда не будет полностью искоренен
© Российская Газета

"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", - сказал он.

По словам Райана, способы передачи COVID-19 от животных к человеку и наоборот делают маловероятным полное уничтожение вируса.

Ранее ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19. По данным организации, более чем за три года от этого вируса скончались свыше 20 миллионов человек.

Ситуация с COVID-19, вызванная распространение коронавируса SARS-CoV-2, официально была объявлена чрезвычайной в области здравоохранения на международном уровне 30 января 2020 года (первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года), а статус пандемии ЧС получила 11 марта.

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