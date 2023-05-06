ВОЗ: COVID-19 никогда не будет полностью искоренен
Коронавирус никогда не будет полностью искоренен, сейчас можно бороться только с его последствиями. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.
"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", - сказал он.
По словам Райана, способы передачи COVID-19 от животных к человеку и наоборот делают маловероятным полное уничтожение вируса.
Ранее ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19. По данным организации, более чем за три года от этого вируса скончались свыше 20 миллионов человек.
Ситуация с COVID-19, вызванная распространение коронавируса SARS-CoV-2, официально была объявлена чрезвычайной в области здравоохранения на международном уровне 30 января 2020 года (первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года), а статус пандемии ЧС получила 11 марта.