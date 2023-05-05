История пандемии COVID-19

5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации, введенного в январе 2020 года в связи с распространением COVID-19. Пандемия этого заболевания стала самым масштабным в XXI веке кризисом в области здравоохранения.

Заболеваемость в 2019-2021 годах

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Вспышка заболеваемости вследствие инфицирования новым коронавирусом впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане в Китае. 30 января 2020 года ВОЗ признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии заболевания, которому было присвоено название COVID-19 (сокращенно от Corona Virus Disease).

В середине февраля 2020 года количество инфицированных в Китае достигло пика - 15 тыс. за сутки. В дальнейшем благодаря слаженным противоэпидемическим мероприятиям властей (введение в эксплуатацию новых госпиталей, ограничение на перемещение, строгий карантин и санкции за его несоблюдение) темпы прироста существенно снизились. Достигнув к концу февраля 2020 года отметки в 80 тыс. зараженных, к концу 2021 года эта цифра выросла лишь на 35 тыс.

Из КНР инфекция перекинулась на другие страны. В течение января - февраля 2020 года в большинстве государств были введены такие ограничительные меры, как режим чрезвычайной ситуации, комендантский час, карантин, ограничение передвижения, была приостановлена работа ряда предприятий. Противоэпидемические меры позволили замедлить распространение инфекции, однако после снятия ограничений уровень заболеваемости вновь пошел вверх. В течение 2020-2021 годов было зафиксировано несколько волн пандемии, кроме того, было выявлено несколько штаммов коронавируса. К началу 2022 года общее число выявленных случаев заражения превышало 285 млн, таким образом, доля инфицированных коронавирусом составила почти 4% населения Земли, умерли 5,5 млн человек.

Заболеваемость в 2022-2023 годах

За январь 2022 года в мире было зафиксировано 90 млн случаев ковида, что сопоставимо с общим количеством заболевших за вторую половину 2021 году. Больше всего случаев заболевания - около 20 млн - выявили за месяц в США, во Франции был зарегистрирован максимум - свыше 500 тыс. инфицированных за день, очередные всплески заболеваемости произошли в Индии (пиковый показатель - 350 тыс. зараженных в сутки), Аргентине (140 тыс.), Польше и Чехии (около 55 тыс.). 98% случаев всех заражений приходилось на омикрон-штамм, выявленный в ноябре 2021 года. Затем общий уровень заболеваемости стал снижаться, в апреле он упал до 24 млн новых случаев заражения. Однако в начале мая ВОЗ сообщила о росте заболеваемости в более чем 50 странах мира, что было вызвано распространением подвидов омикрон-варианта. При этом, по данным ВОЗ, уровень госпитализаций и смертей был относительно низок в сравнении с предыдущими волнами пандемии, что, по мнению эпидемиологов, обусловлено "относительно высоким иммунитетом населения".

После незначительного спада в июне 2022 года вновь наметилась тенденция увеличения новых случаев заражения, ВОЗ объясняла это отменой ограничительных мер. В большинстве европейских стран пик распространения ковида пришелся на июль (рост фиксировался как минимум в 110 странах мира). Власти некоторых стран (Кипр, Катар, Пакистан) вернули масочный режим. В августе самые высокие темпы распространения инфекции фиксировались в Японии - за месяц там было выявлено более 6 млн новых случаев.

К началу 2023 года в большинстве стран мира основные ограничения по ковиду были сняты, в начале года некоторые страны перевели COVID-19 в категорию сезонного гриппа. К настоящему моменту, по сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, общее число выявленных случаев заражения составляет 676 млн (8,4% населения Земли, которое составляет в настоящее время более 8 млрд человек). Число жертв этой болезни - 6,8 млн, что делает ее одной из самых смертоносных в истории.

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