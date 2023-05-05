Российский врач усомнился в окончании пандемии коронавируса

«Очень странно слышать заявление об окончании пандемии сейчас, когда появился новый вариант коронавируса и в Индии, и в США. Идет рост заболеваемости, — сказал вирусолог. — Конечно, судить о происходящем с вирусом теперь достаточно сложно ввиду того, что большинство стран, которые вели графики учета заболевших, погибших и выздоровевших, уже перестали это делать. Но мы в любом случае видим стабильные подъемы заболеваемости».