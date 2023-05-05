Обнаружена основная причина смерти при COVID-19

Ученые Северо-Западного университета обнаружили, что основной причиной смерти людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, был не цитокиновый шторм, а вторичная бактериальная инфекция. К такому выводу исследователи пришли, использовав методы машинного обучения для анализа медицинских карт. Статья опубликована в журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).

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Для анализа были использованы медицинские карты 585 пациентов, попавших в отделение интенсивной терапии (ОИТ) с тяжелой пневмонией и дыхательной недостаточностью, у 190 из которых был диагностирован COVID-19. Метод машинного обучения под названием CarpeDiem был использован для группирования аналогичных пациенто-дней в ОИТ по клиническим состояниям. Это позволило выяснить, как вторичные бактериальные инфекции повлияли на жизнь пациентов.

Пациенты, данные которых были использованы для анализа, участвовали в исследовании SCRIPT для выявления новых биомаркеров и методов лечения пациентов с тяжелой пневмонией. В рамках SCRIPT группа врачей в ОИТ использовала современный анализ образцов, собранных в рамках клинической помощи, для диагностики и изучения исходов вторичной пневмонии.