Альтштейн считает, что в мае будет волна заболеваемости COVID-19

«Последняя волна [заболеваемости] довольно небольшая. Сказать твердо, что больше волн не будет, наверное, нельзя. Вполне возможно, что волна будет — где-нибудь, может, даже и в мае, но она не будет значительной, это ясно», — рассказал Альтштейн.