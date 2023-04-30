Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что в мае будет волна заболеваемости COVID-19, сообщает ТАСС.
«Последняя волна [заболеваемости] довольно небольшая. Сказать твердо, что больше волн не будет, наверное, нельзя. Вполне возможно, что волна будет — где-нибудь, может, даже и в мае, но она не будет значительной, это ясно», — рассказал Альтштейн.
Он напомнил, что последняя волна заболеваемости была в январе 2023 года — тогда в пике число ежедневно заболевших составляло до 13 тыс. человек. При этом снижение показателей заболеваемости шло очень медленно.
В новой волне, по прогнозу Альтштейна, на пике может быть до 20 тыс. заболевших ежедневно.
Ранее инфекционист Тимаков предупредил о росте заболеваемости COVID-19 после майских праздников.
Как отметил инфекционист, основная группа заболевших ковидом — это школьники.