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Альтштейн считает, что в мае будет волна заболеваемости COVID-19

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что в мае будет волна заболеваемости COVID-19, сообщает ТАСС.

Альтштейн считает, что в мае будет волна заболеваемости COVID-19
© Газета.Ru

«Последняя волна [заболеваемости] довольно небольшая. Сказать твердо, что больше волн не будет, наверное, нельзя. Вполне возможно, что волна будет — где-нибудь, может, даже и в мае, но она не будет значительной, это ясно», — рассказал Альтштейн.

Он напомнил, что последняя волна заболеваемости была в январе 2023 года — тогда в пике число ежедневно заболевших составляло до 13 тыс. человек. При этом снижение показателей заболеваемости шло очень медленно.

В новой волне, по прогнозу Альтштейна, на пике может быть до 20 тыс. заболевших ежедневно.

Ранее инфекционист Тимаков предупредил о росте заболеваемости COVID-19 после майских праздников.

Как отметил инфекционист, основная группа заболевших ковидом — это школьники.

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