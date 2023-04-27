Вирусолог назвал группы риска по заражению "Арктуром"

"Арктур" может быть опасен для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом Москве 24 рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн .

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что "Арктур" является самой заразной мутацией коронавируса. Она уточнила, что этот подвариант инфекции способен поражать большие группы населения. Попова добавила, что в ведомстве видят риски его распространения.

"Арктур" относительно редко вызывает тяжелую форму заболевания. Но, как и для всех вариантов коронавируса, главные группы риска – это пожилые и люди с хроническими заболеваниями".

"Это ношение масок, мытье рук. Вакцинироваться сейчас надо каждые полгода. Стараться не лезть в большую толпу людей. По возможности иметь поменьше контактов, потому что пандемия продолжается", – заключил Альтштейн.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский перечислил симптомы, которые проявляются у заболевших "Арктуром". Эксперт напомнил, что этот подвариант является одной из многих мутаций штамма "Омикрон". Принципиально он ничем не отличается от предшественников, в том числе и с точки зрения симптомов. Последние напоминают ОРВИ. Во время болезни у человека может подниматься температура, а также появляться заложенность носа и кашель.