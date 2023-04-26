Врач спрогнозировал всплеск штамма «арктур» в России к осени

В Индии отмечается весенняя вспышка заболеваемости новым подвидом коронавируса «арктур», его массовое проявление в России можно ожидать осенью 2023 года. Такое мнение высказал главный врач Суворовской ЦРБ Алексей Никифоров.

© unsplash.com

Ранее «Парламентская газета» писала, что «арктур» привел к резкому росту заболеваемости в Индии, в некоторых штатах страны снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах. Новый подвариант COVID-19 был выявлен в Москве 19 апреля. Отмечалось, что он может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью.

По словам Никифорова, любой РНК-вирус стремится к максимальному распространению, это значит, что COVID-19 будет и дальше становиться более заразным, но менее опасным для носителя.