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1 час назад

Онколог раскрыл правду о влиянии коронавируса на развитие рака

РИА "ФедералПресс"

Есть пациенты, которые твердо уверены, что их текущее онкологическое заболевание спровоцировал перенесенный Covid-19.

Онколог раскрыл правду о влиянии коронавируса на развитие рака
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Действительно ли вирус может запустить процессы, приводящие к катастрофическим последствиям, рассказал в беседе с «ФедералПресс» кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Известно, что вирусы могут запускать механизм развития онкологического заболевания. Рак шейки матки появляется из-за вируса, гепатит С провоцирует рак печени. Но пока не доказано, включает ли коронавирус эти механизмы, хотя теоретически, конечно, может быть», – пояснил врач.

Когда человек уходит в ремиссию, раковые клетки в его организме теряют активность, становятся недоступными для иммунитета и могут жить так десятилетиями.

От коронавируса страдает общая система организма, которая подает сигнал опухолевым клеткам, провоцирует их делиться, отметил Черемушкин.

«Сегодня не доказано, стимулирует ли развитие опухоли коронавирус. А то, что он провоцирует прогрессирование существовавшей или существующей опухоли, – это точно», – заключил онколог.

Коронавирус,
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