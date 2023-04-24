Инфекционист отметил, что конъюнктивит сейчас упоминается чаще, чем при заражении предыдущими субштаммами. Также в интервью врач ответил на вопрос, можно ли отличить коронавирусный конъюнктивит от обычного.

Разъяснения дал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь». Он ответил, что конъюнктивит при распространении нового субштамма описывается чаще и указал, что на самом деле это описание недавнее, потому что в Индии субштамм «Арктур» проявлялся классическими симптомами ОРВИ, и конъюнктивит отдельно, либо какие-то другие поражения глаз в описании не назывались. Есть вероятность, что появление этого симптома обусловлено особенностями европейской части населения – говорить о том, что этот симптом превалирует при заражении «Арктуром» пока рано.

Конъюнктивит может быть вирусным, химическим и бактериальным. Бактериальный проявляется обильным гноетечением из глаз и для его лечения применяется местная антимикробная терапия. Химический возникает по вине воздействия на слизистую оболочку глаз какого-либо химического вещества.

Различить вирусный и химический конъюнктивит можно, если они ещё не переросли в бактериальный.

«Довольно часто конъюнктивит идет поэтапно: он вызывается каким-то вирусом, например, аденовирусом, затем активируется собственная флора, которая присутствует на слизистой оболочке глаз, и конъюнктивит становится бактериальным. Также его можно занести руками, потому что люди часто чешут глаза из-за возникающего довольно выраженного зуда. При ковидном варианте развивается классическая симптоматика инфекционного конъюнктивита, так что отличить его практически невозможно», – объясняет врач.