Вирусолог предупредил о риске новой вспышки COVID-19 в конце мая

Очередная вспышка коронавирусной инфекции может случиться в России в конце мая, поэтому, несмотря на отмену большинства ограничений, расслабляться пока рано.

«С возбудителем COVID-19 ситуация пока не устаканилась. Прошло слишком мало времени, чтобы говорить о цикличности и ежегодной сезонности», — объяснил он в беседе с kp.ru.

При этом специалист считает, что пандемия фактически закончилась, а коронавирус уже почти не влияет на повседневную жизнь. Заболеваемость находится на контролируемом уровне и никаких «драматических событий» не ожидается, резюмировал эксперт.