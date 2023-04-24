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Вирусолог предупредил о риске новой вспышки COVID-19 в конце мая

Очередная вспышка коронавирусной инфекции может случиться в России в конце мая, поэтому, несмотря на отмену большинства ограничений, расслабляться пока рано.

Вирусолог предупредил о риске новой вспышки COVID-19 в конце мая
© Слово и Дело

Мир еще долго будут сотрясать наплывы различных штаммов COVID-19, поскольку SARS-CoV-2 активно мутирует. Таким мнением поделился профессор-вирусолог Александр Лукашев.

«С возбудителем COVID-19 ситуация пока не устаканилась. Прошло слишком мало времени, чтобы говорить о цикличности и ежегодной сезонности», — объяснил он в беседе с kp.ru.

При этом специалист считает, что пандемия фактически закончилась, а коронавирус уже почти не влияет на повседневную жизнь. Заболеваемость находится на контролируемом уровне и никаких «драматических событий» не ожидается, резюмировал эксперт.

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