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Россиян предупредили о неочевидных признаках постковидного синдрома

Академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии Александр Чучалин предупредил россиян о неочевидных последствиях перенесенной новой коронавирусной инфекции. Его выступление во время симпозиума, посвященного диагностике и терапии постковидного состояния, цитирует KP.RU.

Россиян предупредили о неочевидных признаках постковидного синдрома
© Источник Lenta.ru

По словам Чучалина, примерно каждый пятый ранее перенесший COVID-19 пациент страдает от постковидного синдрома. Наиболее распространенными признаками является депрессия, утомляемость, одышка, ухудшение памяти и способности к концентрации. Реже, по словам врача, возникают нарушения со стороны различных органов и систем организма.

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Пульмонолог объяснил, что у людей с постковидным синдромом зачастую повышен уровень ферритина, что говорит о резком окислительном стрессе в организме. Это состояние может быть причиной различных неврологических симптомов, таких как бессонница, утомляемость, депрессия. В целом человек чувствует себя на несколько лет старше, чем до болезни. Еще одно долгосрочное влияние новой коронавирусной инфекции, по мнению врача, может быть связано с нарушениями микроциркуляции крови, при котором кровоток замедляется и начинают образовываться микротромбы.

Помимо этого, подавленная во время болезни иммунная система может не справляться с различными инфекциями, считает Чучалин. В качестве примера он привел недавнюю вспышку заражений грибком Candida auris в США, которая, по его предположению, могла стать последствием постковидных состояний.

В качестве лечения последствий COVID-19 специалист предлагает применять активные формы газа. Он объяснил, что через специальные установки пациенты вдыхают термический (подогретый) гелий и оксид азота в соединении с водородом. По словам Чучалина, эти соединения помогают насытить организм кислородом, открыть капилляры и улучшить самочувствие.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн оценил вероятность развития рака из-за COVID-19. По его словам, нет подтверждений тому, что люди, переболевшие коронавирусом, чаще остальных заболевают раком.

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