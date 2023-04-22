Зафиксирована первая смерть от подварианта коронавируса «арктур»

В Таиланде зафиксирован первый летальный случай от нового подварианта коронавируса «арктур», сообщил 22 апреля министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
«Умер пожилой мужчина, который страдал от нескольких сопутствующих заболеваний. Зарубежные учёные считают, что штамм в 1,2 раза более заразен, чем основной подвариант вируса», — написал он в своём Telegram-канале.
Первые случаи заражения «арктуром» — подвариантом коронавируса SARS-CoV-2, относящимся к линии XBB.1.16 — выявили в России на этой неделе. Ранее он привёл к новой волне COVID-19 в Индии, вспышки фиксировали в США, Германии, Китае и некоторых других странах.