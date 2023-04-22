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Зафиксирована первая смерть от подварианта коронавируса «арктур»

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В Таиланде зафиксирован первый летальный случай от нового подварианта коронавируса «арктур», сообщил 22 апреля министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Зафиксирована первая смерть от подварианта коронавируса «арктур»
© ГлагоL

«Умер пожилой мужчина, который страдал от нескольких сопутствующих заболеваний. Зарубежные учёные считают, что штамм в 1,2 раза более заразен, чем основной подвариант вируса», — написал он в своём Telegram-канале.

Первые случаи заражения «арктуром» — подвариантом коронавируса SARS-CoV-2, относящимся к линии XBB.1.16 — выявили в России на этой неделе. Ранее он привёл к новой волне COVID-19 в Индии, вспышки фиксировали в США, Германии, Китае и некоторых других странах.

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