Зафиксирована первая смерть от подварианта коронавируса «арктур»

«Умер пожилой мужчина, который страдал от нескольких сопутствующих заболеваний. Зарубежные учёные считают, что штамм в 1,2 раза более заразен, чем основной подвариант вируса», — написал он в своём Telegram-канале.

Первые случаи заражения «арктуром» — подвариантом коронавируса SARS-CoV-2, относящимся к линии XBB.1.16 — выявили в России на этой неделе. Ранее он привёл к новой волне COVID-19 в Индии, вспышки фиксировали в США, Германии, Китае и некоторых других странах.