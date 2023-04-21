Лор рассказал, чем опасен новый штамм COVID-19

В мае в России прогнозируется всплеск заболеваемости штаммом «Арктур» COVID-19. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Чем опасен новый штамм, рассказал в беседе с изданием «Народные Новости» лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

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«Арктур» намного заразнее, чем предыдущие штаммы короновируса. Пациенты отмечают, что симптоматика почти не отличается от ОРВИ. Заболевание проходит без осложнений. Это новая мутация «омикрона». Пока вирус превалирует в Индии, где сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день.

Новые штаммы COVID-19 не поражают легкие, а воздействуют на лор-органы, объяснил Зайцев. Не стоит паниковать и переживать, так как болезнь протекает без осложнений, вероятность новой волны пандемии слишком мала, успокоил врач.

Многие пациенты путают новый штамм COVID-19 с синуситом и ОРВИ. После заражения больные не обращаются к специалисту, а предпочитают заниматься самолечением. Лор заявил, что самолечение может привести к серьезным последствиям. При первых признаках заражения стоит обратиться к врачу и сдать мазок на COVID-19.