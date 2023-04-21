Лор рассказал, чем опасен новый штамм COVID-19
В мае в России прогнозируется всплеск заболеваемости штаммом «Арктур» COVID-19. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Чем опасен новый штамм, рассказал в беседе с изданием «Народные Новости» лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.
«Арктур» намного заразнее, чем предыдущие штаммы короновируса. Пациенты отмечают, что симптоматика почти не отличается от ОРВИ. Заболевание проходит без осложнений. Это новая мутация «омикрона». Пока вирус превалирует в Индии, где сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день.
Новые штаммы COVID-19 не поражают легкие, а воздействуют на лор-органы, объяснил Зайцев. Не стоит паниковать и переживать, так как болезнь протекает без осложнений, вероятность новой волны пандемии слишком мала, успокоил врач.
Многие пациенты путают новый штамм COVID-19 с синуситом и ОРВИ. После заражения больные не обращаются к специалисту, а предпочитают заниматься самолечением. Лор заявил, что самолечение может привести к серьезным последствиям. При первых признаках заражения стоит обратиться к врачу и сдать мазок на COVID-19.
«Люди, которые заболевают сейчас, точно думают, что заболели синуситом, и не обращаются к доктору, не берут мазки и являются переносчиками инфекции. Сейчас симптоматика поменяла свое направление на лор-органы, на слизистую носа и носоглотки, на заднюю стенку носа и миндалины. Специалисты возьмут мазок и поставят точный диагноз», – добавил врач. Он рекомендовал людям с ослабленным иммунитетом носить медицинские маски и соблюдать профилактические меры в общественных местах. Также врач посоветовал сделать прививку от COVID-19, и заранее. После укола необходимо ограничить контакты, посидеть несколько дней дома, чтобы выработался иммунитет.