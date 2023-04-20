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Инфекционист Темник рассказала, как лечить конъюнктивит при заражении штаммом коронавируса "Арктур"

В России выявлено несколько случаев заболевания COVID-19, вызванных новым штаммом варианта коронавируса "Омикрон" - его назвали "Арктур" ("Арктурус").

Как лечить конъюнктивит при заражении штаммом коронавируса "Арктур"
© Российская газета

Есть такие пациенты и в Москве. В Индии "Арктур" вызвал новую волну заболеваемости ковидом, значит, есть риск, что инфекция начнет активнее проявлять себя и у нас.

Один из отличительных признаков заражения "Арктуром" - сильный конъюнктивит. Насколько опасен новый коронавирус для глаз и как себе помочь? - на этот вопрос "Российской газете" ответила врач-инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Елизавета Темник.

- В целом, как показывают наблюдения, заболевание, вызванное подвариантом "Арктур", протекает легко, по типу обычной простуды. Но есть особенность - возникает конъюнктивит. Лечение в основном симптоматическое. Для облегчения дискомфорта (зуд, воспаление) могут быть использованы прохладные компрессы, если присутствует выраженный дискомфорт - например, слезотечение, могут быть использованы местные капли с антигистаминными лекарственными средствами, - говорит Елизавета Темник. - В более тяжелых случаях иногда применяются гормональные капли.

Важный совет: те пациенты, которые носят контактные линзы, не должны их использовать во время болезни.

"Как правило, симптомы сохраняются неделю. Если дольше - это показание для консультации офтальмолога. Любое снижение остроты зрения, боль, гнойное отделяемое - это показания для экстренной консультации офтальмолога", - отмечает доктор Темник.

Кроме того, нужно соблюдать санитарные правила, чтобы свести к минимуму риск заражения окружающих.

"Пациенты должны помнить о том, что они заразны. Они могут быть источником инфекции. После обработки глаз нужно дезинфицировать руки и только потом можно брать в руки какие-то домашние предметы. Конъюнктивальное отделяемое содержит частицы вируса, который может передаваться таким способом", - напомнила Елизавета Темник.

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