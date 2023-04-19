Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и микробиолог Александр Гинцбург заявил о том, что в России к осени появится обновленная вакцина от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что опыт НИЦ Гамалеи показал, что обновлять вакцину от коронавируса нужно каждые десять месяцев. Сама процедура занимает около 2-3 месяцев. Поэтому обновленная вакцина появится в России к осени.

Все документы на обновление вакцины были поданы, не хватало только состава вакцины. Теперь исследовательский центр собрал все необходимые документы.