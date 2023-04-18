Потеря обоняния при COVID-19 связана с изменениями в мозговых связях

"Стойкая потеря обоняния - это лишь один из способов, с помощью которого Ковид все еще влияет на качество жизни людей. Обоняние - это то, что мы воспринимаем как должное, но оно помогает нам во многих вопросах и тесно связано с нашим общим благополучием", - сказал ведущий автор исследования Джед Вингроув, ученый в области нейровизуализации и аналитик данных в UCL. "Наше исследование дает уверенность в том, что у большинства людей, к которым возвращается обоняние, не происходит необратимых изменений в деятельности мозга".