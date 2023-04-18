Потеря обоняния при COVID-19 связана с изменениями в мозговых связях

Новое исследование, проведенное под руководством Университетского колледжа Лондона (UCL), показало, что у людей, живущих с длительным Ковидом и страдающих потерей обоняния (аносмией), снижена активность мозга и нарушена связь между орбитофронтальной корой и префронтальной корой - двумя областями мозга, которые обрабатывают важную информацию о запахах.
Полученные результаты позволяют предположить, что потеря обоняния, вызванная длительным приемом Ковида, связана с изменениями в мозге, которые мешают правильно обрабатывать запахи. Эксперты использовали МРТ-сканирование для сравнения активности мозга людей с длительным Ковидом, страдающих аносмией, тех, к кому обоняние вернулось после заражения Ковидом, и людей, которые никогда не сдавали положительный тест на Ковид.
Анализ показал, что, хотя нарушения в работе мозга людей с длительным Ковидом, страдающих потерей обоняния, казались довольно стойкими, у тех, кто восстановил обоняние после Ковида, связь между этими двумя областями мозга не была нарушена. Этот вывод позволяет предположить, что возможно переучить мозг, чтобы восстановить обоняние.
"Стойкая потеря обоняния - это лишь один из способов, с помощью которого Ковид все еще влияет на качество жизни людей. Обоняние - это то, что мы воспринимаем как должное, но оно помогает нам во многих вопросах и тесно связано с нашим общим благополучием", - сказал ведущий автор исследования Джед Вингроув, ученый в области нейровизуализации и аналитик данных в UCL. "Наше исследование дает уверенность в том, что у большинства людей, к которым возвращается обоняние, не происходит необратимых изменений в деятельности мозга".
"Наши результаты показывают, какое влияние оказывает Ковид-19 на работу мозга. Они поднимают интригующую возможность того, что обонятельная тренировка - то есть переобучение мозга обрабатывать различные запахи - может помочь мозгу восстановить утраченные пути и помочь людям с длительной потерей обоняния", - добавила старший автор исследования Клаудия Уилер-Кингшотт, профессор магнитно-резонансной физики в Институте неврологии UCL.
Исследователи также обнаружили, что мозг людей с длительной потерей обоняния при Ковиде может компенсировать утраченные сенсорные способности путем создания нейронных связей с другими сенсорными областями мозга, такими как зрительная кора, что позволяет предположить, что нейроны, которые обычно обрабатывают запахи, все еще существуют, но функционируют по-другому.
Исследование опубликовано в журнале EClinicalMedicine.