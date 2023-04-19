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1 час назад

Врач спрогнозировала новый всплеск коронавируса в России

Москва24иещё 3

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура спрогнозировала новый всплеск коронавируса в России, сообщает Pravda.Ru. По ее словам, появляется очень много различных вариантов инфекции – сейчас их более 600.

Врач спрогнозировала новый всплеск коронавируса в России
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Происходящее медик объяснила мутациями.

"В Индии сейчас мы видим другой вариант – штамм "Арктур". Уже есть заносы на территорию РФ. Мы думаем, конечно, что всплеск инфекции опять будет", – сказала эпидемиолог.

Из этого она сделала вывод, что COVID-19 еще опасен для некоторых групп населения, несмотря на улучшение ситуации.

Бабура объяснила, что хотя большинство случаев коронавируса протекает легко, но для людей старше 65 лет инфекция по-прежнему является опасной.

Врач напомнила, что ежедневно в России регистрируют 7–8 тысяч новых случаев заболевания и 45–60 летальных исходов. Она порекомендовала делать прививки и проходить ревакцинацию каждые шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что на территории Российской Федерации выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "Арктур". В Роспотребнадзоре уточнили, что новый подвариант коронавируса может иметь высокую заразность, однако "Арктур" не отличается высокой патогенностью. То есть данная форма заболевания протекает в легкой форме.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России снизила свой накал, но все еще является актуальной. По мнению министра, во время отступления пандемии, у населения есть возможность пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. Вместе с тем глава российского Минздрава выразил благодарность медикам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом и спасающим жизни людей.

Коронавирус,Елена Бабура,Михаил Мурашко,Роспотребнадзор,
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