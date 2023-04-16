Коронавирус в России: оперштаб сообщил новые данные по заболевшим и умершим
Оперативный штаб сообщил новые данные по числу заболевших COVID-19 в России и скончавшихся от этого недуга.
Согласно данной информации, за последние сутки коронавирус обнаружили ещё у 7 094 жителей страны.
Таким образом, к утру 16 апреля общее число заболевших ковидом в России составило 22 765 337. Госпитализировано за сутки 456 человек.
За всё время эпидемии от «короны» в стране умерли 397 828 человек (+38 за последние сутки), выздоровели – 22 151 154 (+ 6 841).
Коронавирус: последние новости на сегодня
Напомним, 15 апреля COVID-19 обнаружили у 7 445 россиян, 1 085 были госпитализированы и 37 скончались.