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Коронавирус в России: оперштаб сообщил новые данные по заболевшим и умершим

Оперативный штаб сообщил новые данные по числу заболевших COVID-19 в России и скончавшихся от этого недуга.

Коронавирус в России: оперштаб сообщил новые данные
© Unsplash

Согласно данной информации, за последние сутки коронавирус обнаружили ещё у 7 094 жителей страны.

Таким образом, к утру 16 апреля общее число заболевших ковидом в России составило 22 765 337. Госпитализировано за сутки 456 человек.

За всё время эпидемии от «короны» в стране умерли 397 828 человек (+38 за последние сутки), выздоровели – 22 151 154 (+ 6 841).

Коронавирус: последние новости на сегодня

Напомним, 15 апреля COVID-19 обнаружили у 7 445 россиян, 1 085 были госпитализированы и 37 скончались.

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