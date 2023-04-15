Витамин D связали с тяжестью течения коронавируса

Американские ученые из Института медицинских исследований Ланкенау (LIMR) связали уровень витамина D с тяжестью течения коронавируса. В частности, оказалось, что люди с дефицитом соединения в организме сильнее подвержены риску заражения COVID-19, последующей госпитализации и смерти. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Physiological Reports.

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Ранее другие специалисты уже проводили подобные исследования, которые показали определенную взаимосвязь витамина D с коронавирусной инфекцией. Теперь ученым удалось доказать это наблюдение, а также выяснить механизмы, стоящие за защитным эффектом витамина.

В эксперименте были изучены культуры клеток, полученные из легких человека. Авторы обнаружили, что витамин D повышает барьерную функцию тканей на 40 процентов. В результате SARS-CoV-2 и другим вирусам становится сложнее проникать в организм и вызывать пневмонию. Кроме того, у пациентов с дефицитом витамина D вероятность заражения COVID-19 увеличивается в пять раз.