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1 час назад

В Китае приняли план вакцинации населения от коронавируса

ТАСС

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР обнародовал план вакцинации населения от коронавируса, охватывающий, в частности, детей и подростков. Об этом сообщает во вторник телеканал CGTN.

В Китае приняли план вакцинации населения от коронавируса
Фото: UnsplashUnsplash

Сообщается, что план "направлен на повышение уровня иммунитета определенных групп и дальнейшее снижение рисков тяжелой инфекции и смерти от вируса".

Запланированные меры охватывают детей и подростков в возрасте от 3-х до 17 лет, которые не были инфицированы и не были полностью вакцинированы против COVID-19, а также взрослых, которые не были инфицированы и не получали повторных прививок, и людей, которые были инфицированы, но не прошли полный курс вакцинации.

"Неинфицированные взрослые старше 18 лет могут получить первые повторные прививки через три месяца после полной вакцинации", - отмечается в документе.

Такой же срок предусмотрен для тех, кто был инфицирован COVID-19, но не прошел полную вакцинацию.

Коронавирус,
18+
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