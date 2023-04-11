В Китае приняли план вакцинации населения от коронавируса

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР обнародовал план вакцинации населения от коронавируса, охватывающий, в частности, детей и подростков. Об этом сообщает во вторник телеканал CGTN .

Запланированные меры охватывают детей и подростков в возрасте от 3-х до 17 лет, которые не были инфицированы и не были полностью вакцинированы против COVID-19, а также взрослых, которые не были инфицированы и не получали повторных прививок, и людей, которые были инфицированы, но не прошли полный курс вакцинации.