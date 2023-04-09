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В США выявили первые случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19

Ученые из Университета Майами выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери заразились COVID-19 во время беременности. Об этом со ссылкой на исследование сообщает NBC.

Выявили первые случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19
© Сетевое издание m24.ru

Согласно данным медиков, матери больных детей заразились COVID-19 на втором триместре беременности в 2020 году. В то время вакцины против коронавирусной инфекции еще не были доступны, и вирус проник в плод через плаценту, и поразил головной мозг.

"Это первый случай, когда нам удалось продемонстрировать вирус в органе плода с трансплацентарным переходом", – заявил заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами доктора Майкл Пайдас.

Оба младенца родились с задержками в развитии, один из детей скончался в возрасте 13 месяцев. У обоих детей тестирование не выявило коронавирус, но при этом у них были высокие уровни антител к COVID-19.

Врачи призывают женщин, планирующих беременность, вакцинироваться от COVID-19, а в случае заражения своевременно сообщить своему педиатру.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 спустя более чем три года подошла к финалу. Он подчеркнул, что специалисты в области здравоохранения не закончили свою деятельность, и им предстоит научно осмыслить опыт пандемии.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/09042023/566687?utm_source=CopyBuf

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