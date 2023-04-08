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31 минуту назад

Врачи выяснили, что пульсоксиметры могут быть бесполезны при COVID

Газета.Ru

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что использование пульсоксиметра для измерения уровня кислорода в крови не более эффективно, чем просто регулярно спрашивать пациентов с COVID-19, есть ли у них одышка. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine.

Врачи выяснили, что пульсоксиметры могут быть бесполезны при COVID
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пульсоксиметры стали часто применять из-за опасений, что пациенты с COVID могут не заметить опасного падения уровня кислорода в крови. В рамках исследования COVID Watch ученые отслеживали показатели здоровья более двух тысяч заболевших людей, которым не требовалась госпитализация. Дважды в день в течение двух недель этим пациентам автоматически рассылались текстовые сообщения с вопросами о том, как они себя чувствуют и есть ли у них одышка.

Программа такого наблюдения сама по себе снизила смертность на 68%. Но добавление пульсоксиметрии не спасло больше жизней и не удержало больше людей от госпитализации. Кроме того, использование пульсоксиметров даже не избавило пациентов от беспокойства.

Использование пульсоксиметров в начале пандемии казалось логичным. Но новое исследование показало, что у такого подхода может не быть реальных преимуществ.

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