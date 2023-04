Врачи выяснили, что пульсоксиметры могут быть бесполезны при COVID

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что использование пульсоксиметра для измерения уровня кислорода в крови не более эффективно, чем просто регулярно спрашивать пациентов с COVID-19, есть ли у них одышка. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine.