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COVID-19 усугубил состояние пациентов с деменцией

Ученые Института неврологии Бангура (BIN) обнаружили, что COVID-19 усугубил состояние пациентов с деменцией, вызвав у них более стремительное ухудшение когнитивных функций. Результаты работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease Reports.

COVID-19 усугубил состояние пациентов с деменцией
© Lenta.ru

Известно, что коронавирусная инфекция способна провоцировать острые и долгосрочные неврологические эффекты. Среди одного из самых распространенных симптомов — затуманенность сознания.

Теперь специалисты решили рассмотреть влияние когнитивных нарушений на людей, которые живут с деградацией умственных способностей еще до заражения вирусом. Для исследования были отобраны 14 пациентов: четверо с болезнью Альцгеймера, пятеро с сосудистой деменцией, трое с болезнью Паркинсона, и двое с лобно-височной деменцией, у которых наблюдалось ухудшение состояния после инфицирования SARS-CoV-2.

Анализ показал, что у пациентов со всеми подтипами рассмотренной деменции наблюдались быстро прогрессирующие симптомы после перенесенного COVID-19. При этом различия между разными типами слабоумия стали сильно размытыми.

Кроме того, у некоторых людей с коронавирусной инфекций в анамнезе, у кого ранее не отмечалось никаких признаков нейродегенеративных заболеваний, могут наблюдаться фенотипические и сходные визуальные изменения в мозге, напоминающие сосудистую деменцию и болезнь Альцгеймера.

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