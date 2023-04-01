В России за сутки выявили 9 946 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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Всего за указанный период заражение коронавирусом подтверждено у 9 946 человек. По представленным данным оперштаба, за прошедшие сутки было зафиксировано 36 летальных исходов в результате осложнений, связанных с коронавирусом. За сутки вылечились от COVID-19 12 284 россиянина. В больницы были доставлены 1 146 пациентов (на 11% меньше, чем днем ранее - 1 308 человек).