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За сутки в РФ выявили 9 591 случай COVID-19

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На территории России за минувшие 24 часа зафиксировали 9 591 новый случай COVID-19. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в РФ выявили 9 591 случай COVID-19
© Москва 24

Не смогли побороть болезнь за этот период 31 человек. Госпитализация потребовалась 589 пациентам, что на 49,4% меньше, чем накануне.

Выздоровели за прошедший день 9 833 человек. Это на 20% меньше, чем 1 апреля.

Рост количества госпитализаций зарегистрировали в 9 российских субъектах, снижение – в 66 регионах.

Между тем американский лидер Джо Байден подписал документ, согласно которому глава национальной разведки обязан рассекретить часть данных об истоках происхождения COVID-19.

Отмечалось, что президент США оставляет за собой право сохранить в тайне часть разведывательной информации, которая, по его мнению, будет способна навредить безопасности государства.

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