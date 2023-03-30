Врач рассказал, почему после COVID-19 может надолго пропасть обоняние

Большинство тех, кто перенес коронавирус, ощутили изменение своего обоняния. У одних запахи пропадают полностью, а у других мир вокруг начинает пахнуть гнилым луком. Порой все возвращается на круги своя после выздоровления. Но некоторые закрыли больничный уже не один год назад, а прежние ароматы так и не вернулись. «Проблемы с обонянием считаются одним из главных симптомов COVID-19. У 7,5% переболевших оно не восстановилось даже спустя два года», - рассказал «Вестям Подмосковья» отоларинголог сети клиник «Поликлиника.ру» Андрей Моисеев.

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Специалист напомнил, что проблемы с обонянием имеют свои медицинские термины. Так, при аносмии пациент вообще не чувствует запахов, а при паросмии приятные ароматы превращаются в зловоние.

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На заре пандемии, кстати, даже создавались ТГ-чаты, где можно было поделиться своим опытом и найти поддержку. Например, человек заболевал коронавирусом, получал искаженное обоняние и не хотел есть домашнюю еду, обниматься с близкими и т.д. А тот, кто был с ним рядом, не понимал перемен поведения, агрессивно реагировал на объяснения и устраивал скандалы вместо психологической помощи.

«Я живу так больше года. Пришлось полностью исключить мясо и рыбу. Но еще отвратительнее то, что я чувствую эту вонь даже от одежды в магазине. Такое впечатление, будто футболки и штаны уже носил кто-то вспотевший», — поделилась в 2021 году 30-летняя жительница Коломны. Некоторые, конечно, умудрялись есть с плавательным зажимом на носу.

«Считается, что коронавирус атакует вспомогательные клетки, обеспечивающие питание и защиту нервных клеток с самого рождения. Из-за заражения этих клеток нейроны в носу теряют способность к самогенерации - в обычном состоянии они перерождаются каждые 2-3 месяца. Это и провоцирует долговременную потерю обоняния после COVID-19. Также у некоторых переболевших обоняние восстанавливается, а через 3-6 месяцев снова пропадает», - отметил отоларинголог Моисеев.

По словам врача, проблема по сути является неврологической. Решать ее надо двумя способами. Во-первых, проводить местное лечение для восстановления слизистой оболочки носа, снимать отек и возобновлять доступ воздуха к рецепторам. Во-вторых, обратиться к системной неврологической терапии для восстановления способности нейронов к регенерации.

«Через год после болезни в носу, конечно, вряд ли останется отек. Если есть нарушения слизистой, то нужно орошать полость носа растворами соли. В случае сильного непроходящего отека доктор может назначить топические и системные стероиды. Кроме того, важно тренировать обоняние: например, вдыхать эфирные масла дважды в день. Это похоже на реабилитацию после травмы или инсульта, когда поврежденный орган должен «вспомнить» принципы своей правильной работы. Лучше всего тренировать рецепторы с помощью кофе, мелиссы, чеснока, гвоздики, цитрусовых», - порекомендовал Андрей Моисеев в беседе с «Вестями Подмосковья».