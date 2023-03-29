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30 минут назад

Биологи выяснили, что противотуберкулезная вакцина продлевает эффективность вакцины от COVID

Газета.Ru

Ученые из Университета Макгилла в экспериментах на мышах продемонстрировали, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ усиливает и продлевает действие вакцины от SARS-CoV-2.

Противотуберкулезная вакцина продлевает эффективность вакцины от COVID
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Результаты опубликованы bioRxiv и считаются предварительными до публикации в рецензируемом научном журнале. Исследователи выяснили, что вакцина БЦЖ сама по себе не может защищать животных от SARS-CoV-2. На это указывало отсутствие различий между легкими вакцинированных и невакцинированных мышей. Интраназальная вакцина от SARS-CoV-2, оптимизированная для мышей, защищала их от вируса, но спустя шесть месяцев количество вирусов во рту было одинаковым у вакцинированных и невакцинированных животных, зараженных вирусом. Количество частиц вируса было значительно ниже среди животных, предварительно иммунизированных БЦЖ.

Ученые предполагают, что вакцина БЦЖ усилила ответ организма на вакцину от SARS-CoV-2 и его возможность контролировать размножение вируса в дыхательных путях. Также вакцина БЦЖ продлила эффективность вакцины от коронавируса. Исследователи считают, что БЦЖ может в определенных условиях позволить использовать упрощенную схему вакцинации.

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