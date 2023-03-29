Противотуберкулезная вакцина продлевает эффективность вакцины от COVID

Результаты опубликованы bioRxiv и считаются предварительными до публикации в рецензируемом научном журнале. Исследователи выяснили, что вакцина БЦЖ сама по себе не может защищать животных от SARS-CoV-2. На это указывало отсутствие различий между легкими вакцинированных и невакцинированных мышей. Интраназальная вакцина от SARS-CoV-2, оптимизированная для мышей, защищала их от вируса, но спустя шесть месяцев количество вирусов во рту было одинаковым у вакцинированных и невакцинированных животных, зараженных вирусом. Количество частиц вируса было значительно ниже среди животных, предварительно иммунизированных БЦЖ.