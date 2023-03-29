COVID-19: заболевание, изменившее весь мир

Хотя присутствие COVID-19 в информационном поле в последнее время значительно снизилось, вирус не исчез, и случаи заражения опасной инфекцией продолжают фиксироваться.

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Поэтому важно знать, как проявляются симптомы коронавируса и как его симптомы отличить от ОРВИ и гриппа.

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Что на сегодня известно о диагностике, лечении, профилактике и вакцинации от коронавируса, а также распространённые заблуждения существуют?

Понятие COVID-19

COVID-19 — это острое, потенциально тяжелое инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему. Возбудителем ковида служит коронавирус, впервые выявленный в декабре 2019 года и получивший название SARS-CoV-2. Вирусная пневмония, вызванная новым, на тот момент неизвестным микроорганизмом, была изначально диагностирована в городе Ухань, Китай. За пару месяцев заболевание получило огромное распространение и перетекло в пандемию, охватившую весь мир.

«Из-за пандемии моя работа кардинально изменилась. Появились средства индивидуальной защиты, в которых все сложнее работать при растущей жаре. Мы в ординаторской в шутку называем себя реаниматологами, тушёнными в собственном соку», — Ксения Цветнова, реаниматолог, ГКБ им. В. В. Виноградова*.

Способы передачи

Передача ковида возможна несколькими способами. Первый — через капли, выделяемые из носа или рта больного человека при кашле, чихании или разговоре. Второй – через вирусные аэрозольные частицы, когда вирус остаётся в воздухе или на поверхностях предметов после кашля, чихания и затем попадает в дыхательные пути других людей, что возможно через нос, рот. Может вирус проникать в организм и через слизистую оболочку глаз.

Инкубационный период

Инкубационный период COVID-19 — это время от заражения вирусом до появления первых симптомов. Он длится от 2 до 14 дней, в среднем около 5-6 дней, и зависит от двух параметров: уровня защиты, обеспечиваемой иммунитетом, а также полученной дозы вирусов.

В период инкубации человек может еще не знать о своем заболевании, но быть уже зараженным.

На 14 марта 2023 в РФ зафиксировано 18 379 583 случая заражения коронавирусом Covid-19. Подтвержденных случаев полного излечения — 17 798 245, смертей — 380 076 человек.**

Диагностика

С момента появления вирус регулярно мутирует в новые штаммы — например, Омикрон, и диагностировать, каким именно инфицирован пациент, помогают результаты лабораторных исследований и клинических симптомов.

Лабораторные исследования

ПЦР-теста на наличие вирусной РНК (основной метод);

клинического анализа крови;

общего анализа мочи;

иммуноферментного анализа;

рентгенологического обследования;

компьютерной томографии. Выявить «вариант» вируса помогают показатели:

Клинические проявления

Коронавирусная инфекция стала глобальной проблемой здравоохранения, затронув миллионы людей по всему миру, а ее симптомы могут варьироваться от легких до крайне тяжелых.