COVID-19: заболевание, изменившее весь мир
Хотя присутствие COVID-19 в информационном поле в последнее время значительно снизилось, вирус не исчез, и случаи заражения опасной инфекцией продолжают фиксироваться.
Поэтому важно знать, как проявляются симптомы коронавируса и как его симптомы отличить от ОРВИ и гриппа.
Что на сегодня известно о диагностике, лечении, профилактике и вакцинации от коронавируса, а также распространённые заблуждения существуют?
Понятие COVID-19
COVID-19 — это острое, потенциально тяжелое инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему. Возбудителем ковида служит коронавирус, впервые выявленный в декабре 2019 года и получивший название SARS-CoV-2. Вирусная пневмония, вызванная новым, на тот момент неизвестным микроорганизмом, была изначально диагностирована в городе Ухань, Китай. За пару месяцев заболевание получило огромное распространение и перетекло в пандемию, охватившую весь мир.
«Из-за пандемии моя работа кардинально изменилась. Появились средства индивидуальной защиты, в которых все сложнее работать при растущей жаре. Мы в ординаторской в шутку называем себя реаниматологами, тушёнными в собственном соку», — Ксения Цветнова, реаниматолог, ГКБ им. В. В. Виноградова*.
Способы передачи
Передача ковида возможна несколькими способами. Первый — через капли, выделяемые из носа или рта больного человека при кашле, чихании или разговоре. Второй – через вирусные аэрозольные частицы, когда вирус остаётся в воздухе или на поверхностях предметов после кашля, чихания и затем попадает в дыхательные пути других людей, что возможно через нос, рот. Может вирус проникать в организм и через слизистую оболочку глаз.
Инкубационный период
Инкубационный период COVID-19 — это время от заражения вирусом до появления первых симптомов. Он длится от 2 до 14 дней, в среднем около 5-6 дней, и зависит от двух параметров: уровня защиты, обеспечиваемой иммунитетом, а также полученной дозы вирусов.
В период инкубации человек может еще не знать о своем заболевании, но быть уже зараженным.
На 14 марта 2023 в РФ зафиксировано 18 379 583 случая заражения коронавирусом Covid-19. Подтвержденных случаев полного излечения — 17 798 245, смертей — 380 076 человек.**
Диагностика
С момента появления вирус регулярно мутирует в новые штаммы — например, Омикрон, и диагностировать, каким именно инфицирован пациент, помогают результаты лабораторных исследований и клинических симптомов.
Лабораторные исследования
- ПЦР-теста на наличие вирусной РНК (основной метод);
- клинического анализа крови;
- общего анализа мочи;
- иммуноферментного анализа;
- рентгенологического обследования;
- компьютерной томографии.
Клинические проявления
Коронавирусная инфекция стала глобальной проблемой здравоохранения, затронув миллионы людей по всему миру, а ее симптомы могут варьироваться от легких до крайне тяжелых.
Классификация симптомов COVID-19, которые при их проявлении можно отследить самостоятельно: