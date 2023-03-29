Вопросы происхождения Covid-19 продолжают волновать как научных работников, так и политических деятелей. Обнаружение Флоранс Дебарр (Старшим научным сотрудником Национального центра научных исследований Франции, биологом-эволюционистом) генетических данных в Сети в первый раз показало, что восприимчивые к коронавирусу животные действительно были на рынке города из Поднебесной Ухань. О данном факте сообщает русскоязычной аудитории “Московский Комсомолец”.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Одна из самых убедительных подсказок к истокам глобальной эпидемии Covid-19 была загружена без объявления в научную базу данных. Но она оставалась незамеченной на протяжении нескольких недель. А потом, так же внезапно, исчезла из поля зрения общественности. Об этом пишет издание The Guardian.

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Генетические данные из мазков, взятых на рынке морепродуктов Хуанань в китайском Ухане через несколько недель после того, как в первый раз появился Covid-19, были доступны в интернете. Парижская исследовательница наткнулась на них, работая дома в субботу днём в начале текущего месяца. Обнаружение файлов впервые привело к подтверждению того, что животные, восприимчивые к COVID-19, присутствовали на рынке в Ухане. Выводы Флоранс Дебарр пролили свет на дальнейший путь распространения глобальной эпидемии.

В начале марта она искала сведения в вирусологической базе данных Gisaid и наткнулась на тысячи необработанных генетических последовательностей из мазков, которые специалисты из Поднебесной взяли в начале 2020 года с полов, клеток, стен и поверхностей рынка в Ухане.

Предварительный анализ тех же мазков, обнародованный Китайским центром по контролю и профилактике болезней (CCDC) в феврале 2022 года, утверждал, что они содержали дезоксирибонуклеиновые кислоты человека и следы Covid-19. Однако животных-переносчиков они не выявили.

Дебарр и её коллеги подвергли анализу те же данные, но получили иной результат. Программа показала латинское название енотовидной собаки, причём многократно.