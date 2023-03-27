В клетках людей с COVID-19 обнаружили изменения в геноме

В клетках людей, инфицированных SARS-CoV-2, могут происходить изменения в структуре генома, способствующие нарушению в функциях иммунной системы и долговременным симптомам. К такому выводу пришли ученые Техасского университета в Хьюстоне, которые представили результаты научной работы в журнале Nature Microbiology.

© Lenta.ru

Известно, что некоторые вирусы способны изменять хроматин — структуру, в форме которой в ядре клетки хранится генетический материал. При этом ученые выделяют два пространственных компартмента генома, обозначаемые как А и В, и области, находящиеся внутри одного компартмента преимущественно взаимодействуют с областями этого же компартмента. Исследователи охарактеризовали архитектуру хроматина в клетках людей после заражения COVID-19 и выяснили, что вирус способствует смешению А и В.

Дезорганизация хроматина является потенциальной причиной изменения некоторых ключевых генов в инфицированных клетках, в том числе ключевого гена воспаления — интерлейкина-6, который может вызвать цитокиновый шторм у пациентов с тяжелой формой COVID-19.