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1 час назад

В России за сутки выявили 8 989 новых случаев COVID-19

Газета.Ruиещё 3

В России за сутки выявили 8 989 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 8 989 новых случаев COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно представленным данным, за сутки был зафиксирован 31 летальный исход в результате COVID-19. За сутки излечились от COVID-19 8 160 россиян.

26 марта было зарегистрировано на 2 тыс. случаев заражения больше — их число составило 10 940. Число летальных исходов составило 32.

За время пандемии от COVID-19 и его последствий умерли 397 109 человек. С начала пандемии зафиксировано 22 595 199 случаев заражения, включая повторные, 21 946 453 из них закончились выздоровлением.

Отмечается, что показатель госпитализации на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 6,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%. За это же время показатель заболеваемости на 100 тыс. человек составил 53,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,4%.

Коронавирус,COVID-19,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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