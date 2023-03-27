В России за сутки выявили 8 989 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 8 989 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Согласно представленным данным, за сутки был зафиксирован 31 летальный исход в результате COVID-19. За сутки излечились от COVID-19 8 160 россиян.

26 марта было зарегистрировано на 2 тыс. случаев заражения больше — их число составило 10 940. Число летальных исходов составило 32.

За время пандемии от COVID-19 и его последствий умерли 397 109 человек. С начала пандемии зафиксировано 22 595 199 случаев заражения, включая повторные, 21 946 453 из них закончились выздоровлением.