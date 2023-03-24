Почему COVID-19 не стал сезонным заболеванием

— Пока даже не ясно, получит ли в итоге «корона» статус сезонной болезни. Как мне кажется, волны коронавируса, сходящие на нет, будут периодически повторяться каждые шесть–восемь месяцев. Связано это с тем, что иммунитет к COVID-19 нестойкий. У тех, кто переболел, он сохраняется всего полгода. И уже при новой волне переболевшие становятся снова восприимчивыми к вирусу, — подчеркнул эксперт.