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2 часа назад

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России

Ferra.ruиещё 2

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об эпидобстановке в стране, связанной с коронавирусом.

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Вуйнович, ситуация в целом не вызывает тревоги, заболеваемость не ушла, но не переходит высоких значений, ничего критического нет. Также чиновница отметила, что полностью согласна с оценками Роспотребнадзора, который ежедневно предоставляет отчётность.

Вуйнович коснулась и общемировой ситуации с COVID-19. Заболеваемость снижается, хотя ещё есть страны, в которых наблюдаются скачки вируса. Тем не менее уже не приходится говорить о глобальной чрезвычайной ситуации.

Несмотря на улучшение эпидобстановки, нельзя расслабляться. Коронавирус не будет в дальнейшем вызывать серьёзную заболеваемость, но уже никуда не уйдёт.

Коронавирус,Мелита Вуйнович,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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