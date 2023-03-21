Всю информацию о происхождении коронавируса рассекретят в США

Американский президент Джо Байден подписал закон, который требует от разведки рассекретить всю информацию о происхождении новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Белого дома.

Ранее глава США обещал рассекретить как можно больше сведений на эту тему, однако в соответствии с конституционными полномочиями по защите от раскрытия информации, которая может представлять опасность для национальной безопасности.