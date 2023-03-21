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28 минут назад

Всю информацию о происхождении коронавируса рассекретят в США

Мир24

Американский президент Джо Байден подписал закон, который требует от разведки рассекретить всю информацию о происхождении новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Белого дома.

Всю информацию о происхождении коронавируса рассекретят в США
Фото: Unsplash Unsplash

Ранее глава США обещал рассекретить как можно больше сведений на эту тему, однако в соответствии с конституционными полномочиями по защите от раскрытия информации, которая может представлять опасность для национальной безопасности.

«Мы должны добраться до сути происхождения ковида, что поможет лучше предотвращать будущие пандемии. Моя администрация продолжит проверять всю секретную информацию, связанную с коронавирусом», – подчеркнул Байден.

В феврале Минэнерго США пришло к выводу, что причина появления новой коронавирусной инфекции и последующей пандемии заключается в утечке из лаборатории в Китае. До этого версии о лабораторном происхождении вируса придерживалось только Федеральное бюро расследований (ФБР) США. МИД КНР опроверг версию о лабораторном происхождении ковида. Представитель ведомства Мао Нин в ходе брифинга призвала не дискредитировать Пекин и прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса.

Коронавирус,Мао Нин,Джозеф Байден,ФБР,
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