Вакцину от COVID-19 «Конвасэл» теперь можно вводить однократно

«Во-первых, потому, что у людей уже есть иммунитет, то есть кто переболел ковидом, кто, допустим, был привит 2-3 раза, поэтому сейчас не нужно делать 2 дозы вакцины. Необязательно Конвасэлом, может быть, и другие вакцины появятся, которые понадобятся только однократно. А переносится, как все обычные вакцины, то есть может быть легкие местные реакции, может общие системные реакции, то есть температура или дискомфорт. Это естественно и может быть. И разрешается ее делать от 18 до 60 лет - вот эта группа людей уже исследована. А дальше будет изучено, как переносится у людей старше 65 лет, и как будет возможно и у детей».