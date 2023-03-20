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2 часа назад

Вакцину от COVID-19 «Конвасэл» теперь можно вводить однократно

Авторадиоиещё 2

Вакцину для профилактики коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, теперь можно вводить однократно, препарат дает защиту от COVID-19 на один год, соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату. Благодаря чему это стало возможно, и насколько хорошо при этом переносится вакцина, Авторадио рассказал доктор медицинских наук, иммунолог Михаил Костинов:

Вакцину от COVID-19 «Конвасэл» теперь можно вводить однократно
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Во-первых, потому, что у людей уже есть иммунитет, то есть кто переболел ковидом, кто, допустим, был привит 2-3 раза, поэтому сейчас не нужно делать 2 дозы вакцины. Необязательно Конвасэлом, может быть, и другие вакцины появятся, которые понадобятся только однократно. А переносится, как все обычные вакцины, то есть может быть легкие местные реакции, может общие системные реакции, то есть температура или дискомфорт. Это естественно и может быть. И разрешается ее делать от 18 до 60 лет - вот эта группа людей уже исследована. А дальше будет изучено, как переносится у людей старше 65 лет, и как будет возможно и у детей».

Ранее в инструкции было указано, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.

Коронавирус,ФМБА России,
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