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17 минут назад

Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность в России

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Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, на сегодняшний день под наблюдением медиков около 150 тысяч пациентов с таким диагнозом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность в России
Фото: Реальное времяРеальное время

По его словам, коронавирус также преподносит новые вызовы, поэтому сейчас продолжают отслеживать изменчивость вируса.

Министр отметил важность и реабилитации пациентов после COVID-19, сообщает "РИА Новости".

За последние сутки в России выявили 13 009 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 287 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 493 866 человек.

Коронавирус,Михаил Мурашко,
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