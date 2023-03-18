Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность в России

Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, на сегодняшний день под наблюдением медиков около 150 тысяч пациентов с таким диагнозом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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По его словам, коронавирус также преподносит новые вызовы, поэтому сейчас продолжают отслеживать изменчивость вируса.

Министр отметил важность и реабилитации пациентов после COVID-19, сообщает "РИА Новости".