Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность в России

Коронавирус пока сохраняет свою актуальность, на сегодняшний день под наблюдением медиков около 150 тысяч пациентов с таким диагнозом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, коронавирус также преподносит новые вызовы, поэтому сейчас продолжают отслеживать изменчивость вируса.
Министр отметил важность и реабилитации пациентов после COVID-19, сообщает "РИА Новости".
За последние сутки в России выявили 13 009 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 287 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 493 866 человек.