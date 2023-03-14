Пандемия COVID-19 может завершиться в 2023 году

Во Всемирной организации здравоохранения ожидают завершение пандемии коронавируса в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он уверен, что будет отменен и режим международной чрезвычайной ситуации.

"Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - приводит слова Гебрейесуса агентство ТАСС.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что в настоящий момент страны находятся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии. Так, впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем когда ВОЗ впервые использовала слово "пандемия" применительно к COVID-19.

Напомним, что 31 декабря 2019 года ВОЗ была проинформирована о первых случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем, 3 января китайские службы сообщили о 44 случаях пневмонии в городе Ухань. Патоген оказался новым коронавирусом (ныне известным как SARS-CoV-2, ранее - под временным названием 2019-nCoV). До этого данный патоген не обнаруживался в человеческой популяции.

ВОЗ объявила о пандемии 11 марта 2020 года.

Самыми распространенными симптомами заболевания считаются повышенная температура тела, утомляемость и сухой кашель. Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа организма. Наиболее частым осложнением перенесенного коронавируса считаются пневмония, способная приводить к острому дистресс-синдрому и последующей острой дыхательной недостаточности. В число осложнений также входят септический шок и венозная тромбоэмболия.