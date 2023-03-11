Три года коронавирусу: вспоминаем, как это было

11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Тогда под эпидемию попали 114 стран, а количество зараженных в мире насчитывало около 118 тысяч человек. За 2020 и 2021 года от пандемии коронавируса прямо или косвенно скончались около 15 миллионов жителей планеты.

Фото: Ivyborg.ru Ivyborg.ru

Вспоминаем, откуда пришла болезнь и что происходило в России во время эпидемии.

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Откуда пришёл COVID-19?

Первые упоминания о новом заболевании появились в конце 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Там с пневмонией неизвестного происхождения было госпитализировано более 20 человек, часть которых находились в критическом состоянии. 9 января 2020 года китайские эпидемиологи признали, что причиной заражения сограждан стал новый вид коронавируса. Через два дня - 11 января зафиксировали первый смертельный исход заболевания. А 13 числа заболевание вышло за пределы Китая. Появление смертоносного вируса стало причиной для споров о природе его возникновения. Среди предположений ходили мнения о естественном происхождении и искусственном выведении.

Что собой представлял новый вид коронавируса?

Вирус SARS-CoV-2, который привёл к пандемии, быстро передавался при тесном контакте, когда заражённый кашлял, чихал или небольшие капли попадали на собеседника при разговоре.

Подхватить болезнь мог любой человек при соприкосновении с инфицированной поверхностью, приложив после руки к лицу. Наибольшая заразность проявлялась в первые три дня после появления симптомов. Распространение проходило и от людей, у кого симптомов не наблюдалось. Чаще всего признаками болезни выступали лихорадка, кашель, быстрое утомление, появление отдышки, потеря вкуса и обоняния и иногда заложенность ушей.

Исследования показали, что имели место и неврологические нарушения. Инкубационный период составлял в среднем около пяти дней, но при различных обстоятельствах мог достигать от двух до 14 дней. У детей до 12 лет помимо лихорадки присутствовали рвота и диарея. Опасность заболевания заключалась в большом количестве летальных исходов, тяжелых осложнениях после болезни и подковидном синдроме.

Корона в России

27 января 2020 года в РФ создали оперативный штаб, на который возложили обязанности по предупреждению ввоза вируса в страну и его распространению среди россиян. 29 числа Минздрав утвердил Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

Первые случаи заболевания были зафиксированы 31 января. Через несколько дней короновирусную инфекцию внесли в список опасных для населения заболеваний. Ввод ограничений В связи с масштабами заболевания, которые 11 марта 2020 года ВОЗ обозначил как "пандемия", в России начались ограничительные меры. После появления первых заболевших в стране ввели обязательную изоляцию для заболевших и контактировавших с ними. До 2022 года она составляла 14 дней, после сократили до семи.

14 марта последовала первая рекомендация о дистанционке: в Минпросвещения предложили перевести школьников и студентов на дистанционное обучение. 16 числа с подобной рекомендацией в отношении сотрудников выступил Минтруд. Для тех работников, кто не мог перейти на удаленную работу предложили ввести гибкий график. В это же день в Москве, Северной столице, а затем и в других регионах России запретили проведение массовых мероприятий. А 17 числа в Министерстве культуры было решено закрыть для посещения музеи, театры, филармонии, цирки и кинотеатры.

Закрытие границ

С 20 февраля 2020 года граждане Китая не могли больше въехать на территорию России. Череда различных ограничений привела к тому, что 26 марта РФ полностью прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. С 30 числа того же месяца российские границы закрыли на въезд и выезд. В августе 2020 года Россия начала восстанавливать авиасообщение с отдельными странами.

Введение нерабочих дней

С 30 марта по 11 мая в стране действовал режим нерабочих дней с сохранением заработной платы. Тогда приостановили действие значительной части экономики. Под ограничения не попали непрерывные производства, сфера торговли продуктами и аптеки. Заведения общепита могли работать только на вынос или с доставкой.

Подобные ограничение вводили еще несколько раз: с 4 по 7 мая и с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Но были не настолько строгими и регулировались местными властями.

Масочный режим

К 20 мая 2020 года большинство регионов страны ввели обязательное ношение индивидуальных средств защиты - масок и перчаток в общественных местах. Всеобщий масочный режим через полгода установил Роспотребнадзор - 28 октября. За нарушения были предусмотрены штрафы. Подобные меры привели к жалобам граждан на нехватку индивидуальных средств защиты в аптеках и повышении цен на них. Волонтеры в Ленобласти раздавали защитные маски бесплатно. Позже их можно было взять на безвозмездной основе в магазинах и аптеках, где запрещалось обслуживание покупателей без защитных средств. Отметим, что сначала отменили использование перчаток - 30 июля 2021 года. Масочный режим продлился до 2 июля 2022 года.

Режим самоизоляции

Началом карантина можно считать 25 марта 2020 года, когда были введены подобные меры в Москве. К концу месяца 67 российских субъектов внедрили на своих территориях режим самоизоляции для всех жителей. Выходить на улицу было можно только в нескольких случаях: для обращения за срочной медпомощью, отправки на работу, посещения ближайших магазинов и аптек, выгула питомцев и выноса мусора. За нарушения режима также назначались штрафы. Для контроля за соблюдением самоизоляции придумали цифровые пропуска - QR-коды. Режимы самоизоляции, внедряемые с осени 2020 года, распространялись только на пожилых граждан или лиц, имеющих хронические заболевания.

Согласно статистике, после снятия режима самоизоляции в России зафиксировали рост количества разводов.

QR-коды

В апреле 2020 года в целях наблюдения за ненарушением режима самоизоляции ввели QR-коды. Цифровые пропуска полагались сотрудникам организаций, работающих в период пандемии, а также людям для осуществления необходимых поездок, например, в лечебные учреждения.

Какие методы диагностики коронавируса использовали?

Для постановки диагноза коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, использовали тест-системы. Чаще всего использовался метод ПЦР - взятие мазков из носа и ротоглотки, на который для получения конечного результата требовалось от нескольких часов до двух дней. Он вызвал множество сопутствующих сложностей: от неверных результатов до отсутствия ожидаемого заключения в результате путаницы. Более надежным способом обнаружения короны считался анализ крови в лаборатории методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Анализы обычно проводили тем, у кого наблюдались симптомы заболевания или имелись контакты с источником инфекции.

Появление первых препаратов от COVID-19

В мае 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в России препарат от коронавирусной инфекции, созданного на основе японского противовирусного препарата "Фавипиравир" (-противовирусный препарат против гриппа). Наша страна вошла в тройку первых, кто получил лекарство для лечения COVID-19. В октябре 2020-го регистрацию прошли ещё два противовирусных препарата ремдесивира, способных бороться с коронавирусом.

Штаммы коронавируса

С момента появления вирус SARS-CoV-2 несколько раз мутировал, что привело к появлению нескольких тысяч штаммов. Учёные раздели их на три подгруппы. В первую входят опасные для человека, во вторую - относительно безопасные, вызывающие научный интерес, а в третью - прочие мутации SARS-CoV-2. В конце мая 2021 года в ВОЗ объявили, что названия для новых опасных штаммов будут иметь буквы греческого алфавита. Так появился штамм "Альфа" (B.1.1.7), выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании. По сравнению с уханьским первым вариантом он вызвал рост госпитализированных пациентов на 64%, став более смертоносным. Летальность составляла 74%.

Штамм "Бета" (B.1.351) из Южной Африки зафиксировали в мае 2020 года. Этот вид оказался более устойчив к антителам, которые уже переболели другими штаммами. Чаще всего им заболевала молодежь.

Бразильский "Гамма"(P.1) впервые обнаружили в ноябре 2020 года в Рио-де-Жанейро. Он так же как и предыдущей больше поражал молодое население и имел стойкость к приобретенному иммунитету к COVID-19. В России случаи заражения не были зафиксированы.

Индийский "Дельта" (B.1.617.2) появился в октябре 2020 года. Считался не менее смертоносным, как и "альфа". Более 80% случаев заражения пришлось на дельта-штамм. В России это разновидность коронавируса впервые зафиксирована в апреле 2021 года. Особые опасения среди населения вызывал подвид штамма "Дельта-плюс", обусловленный молниеносной заразностью.

Среди наиболее заразных мутаций учёные выделили "Омикрон" (В.1.1.529), который впервые зарегистрировали в ноябре 2021 года в ЮАР и Ботсване. В декабре первые случаи заболевания штаммом появились в России. В группе риска оказались дети.

Первым подвидом штамма "Омикрон" стал более заразный "Стелс-омикрон" (BA.2), который не удавалось распознать из-за неуловимости для тест-систем. Упоминания о нем впервые появились в январе 2022 года в Швеции, Дании и Норвегии. Россию "стелс" настиг в апреле.

Вторым стал "Кентавр" с присвоенным кодовым номером BA.2.75. В нашей стране его обнаружили в июле 2022 года. Третий подвариант "Цербер" (BQ.1.1) впервые выявили в июле-сентябре 2022 в ряде европейских государств. До РФ добрался 26 октября.

И четвёртая мутация, заслуживающая внимания - "Кракен" (XBB.1.5.). Первый случай заражения данным подтипом выявили в США в декабря 2022 года, а в России о нём сообщили 12 января. Зараженный находился в Пензенской области.

Вакцинация

Массовая вакцинация жителей России началась по поручению Владимира Путина с 18 января 2021 года. На тот период госрегистрацию прошли две двухкомпонентные вакцины. "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи представлял собой векторный препарат, основанный на аденовирусах, белок «шипов» которых вызывал иммунный ответ. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" в Новосибирске являлась более устойчивым препаратом к мутации вируса. Обе прививки делались в два захода с разницей в две недели.

Иммунитет к COVID-19 формировался ещё через несколько недель после второй дозы. Отметим, что максимальная стоимость одной из двухкомпонентной дозы вакцины "Спутник V" составляла почти две тысячи рублей. В феврале 2021-го цена снизилась в два раза. Третью отечественную вакцину "КовиВак" зарегистрировали 20 февраля 2021 года. Её разработали в научном центре имени М.П.Чумакова по классической технологии: взяли активный вирус, деактивировали и использовали в качестве основы для создания вакцины. Последней прошла госрегистрацию однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в мае 2021-го, поступив в оборот уже в июне того же года. Её преимущественно использовали для повторной вакцинации.

Прививки от коронавируса ставили в некоторых регионах страны и домашним любимцам. Несмотря на результативность вакцинации в целом, она вызвала волнения в обществе за счёт перечня противопоказаний к привикам и отсутствия антител после вакцинации.

Также в России используются и другие вакцины: "Конвасэл",

Лекарство при коронавирусе

18 августа 2022 года Минздрав России добавил в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции препарат на основе формулы ирматрелвир+ритонавир (известный под торговыми наименованиями "Миробивир" и "Скайвира"). "Скайвира" был зарегистрирован 21 апреля 2020-го как первый в России препарат на основе нирматрелвира и ритонавира. Внедрение противовирусного лекарства обусловлено снижением риска развития заболевания в более тяжелые формы и ускоренному процессу выздоровления.

Как обстоят дела с заболеванием сегодня?

Согласно статистическим данным федеральных и региональных оперштабов по борьбе с коронавирусом, за сутки по информации на утро 9 марта COVID-19 заразились 70 756 в мире и 12 496 человек на территории РФ, 614 заражённых скончались в мире и 40 в России. За три года пандемии общее число зараженных COVID-19 составило почти 700 миллионов жителей Земли, из которых свыше 22 миллионов - из РФ, от болезни умерли около семи миллионов человек, при этом примерно 400 тысяч граждан приходится на Россию. Специалисты считают, что не исключены появления новых мутаций вируса, но заболевание вряд ли будет протекать так тяжело, как в 2020-ом. Тяжёлое течение болезни сохранится для людей в группах риска. Это касается пожилых людей, лиц с хроническими серьёзными заболеваниями и тех, кто пренебрегает вакцинацией и своевременной ревакцинацией.