В России за сутки выявили 12 496 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 12 496 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
За указанный период в стране официально подтвердили 40 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием.
При этом 657 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 12 536 пациентов, отмечается на портале.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество летальных исходов от коронавируса снизилось на 65 процентов по сравнению с предыдущими 28 днями. Уточняется, что в мире за четыре недели зарегистрировали 4 475 653 случая заражения и 31 926 летальных исходов.