В России за сутки выявили 12 496 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 12 496 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

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За указанный период в стране официально подтвердили 40 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием.

При этом 657 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 12 536 пациентов, отмечается на портале.