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1 час назад

Врач рассказала, как коронавирус влияет на зрение

Вечерняя Москваиещё 1

Как коронавирус провоцирует проблемы со зрением и как защитить глаза во время болезни, рассказала врач эндокринолог-диетолог, нутрициолог Анастасия Фатеева.

Врач рассказала, как коронавирус влияет на зрение
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что COVID влияет на сосуды и свойства крови. Это может оказать негативное влияние на работу кровеносной, легочной и сердечной систем.

— Были исследования, подтверждающие риск офтальмологических заболеваний при ковиде. В микрососудистом русле глаз возникают тромбоз, воспаление. Коронавирус поражает сосуды, а вкупе с углеводными нарушениями во много раз усиливает риск развития диабетической ретинопатии, — пояснила специалист в комментарии Общественной службе новостей.

Некоторых осложнений можно избежать на стадии лечения коронавирусной инфекции. Для этого можно применять антикоагулянтные антитромбические препараты, которые назначает лечащий специалист.

В свою очередь вирусолог Александр Чепурнов напомнил, что первое пришествие коронавируса было в 2002-2003 годах. Летальность от вируса тогда была высокая, но передача болезни была на низком уровне, передает издание argumenti.ru.

Коронавирус,Александр Чепурнов,Анастасия Фатеева,
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