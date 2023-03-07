Врач рассказала, как коронавирус влияет на зрение

Как коронавирус провоцирует проблемы со зрением и как защитить глаза во время болезни, рассказала врач эндокринолог-диетолог, нутрициолог Анастасия Фатеева.

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Эксперт пояснила, что COVID влияет на сосуды и свойства крови. Это может оказать негативное влияние на работу кровеносной, легочной и сердечной систем.

— Были исследования, подтверждающие риск офтальмологических заболеваний при ковиде. В микрососудистом русле глаз возникают тромбоз, воспаление. Коронавирус поражает сосуды, а вкупе с углеводными нарушениями во много раз усиливает риск развития диабетической ретинопатии, — пояснила специалист в комментарии Общественной службе новостей.

Некоторых осложнений можно избежать на стадии лечения коронавирусной инфекции. Для этого можно применять антикоагулянтные антитромбические препараты, которые назначает лечащий специалист.