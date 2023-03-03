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1 час назад

Медики выяснили причину симптомов аллергии при вакцинации от COVID

Газета.Ru

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) выяснили, что аллергические реакции на вакцины от COVID встречаются гораздо реже, чем считалось ранее, и большинство случаев оказались не связаны с реальной аллергией. Исследование было недавно представлено на ежегодном собрании AAAAI в Сан-Антонио, штат Техас.

Медики выяснили причину симптомов аллергии при вакцинации от COVID
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 15 женщин и один мужчина. Все они сообщили об аллергической реакции после получения первой дозы вакцины Pfizer. Затем участникам ввели либо вторую дозу вакцины, либо плацебо в условиях отделения интенсивной терапии больницы. Пациенты не знали, введут ли им настоящий препарат или плацебо (препарат без биологически активных веществ).

Из 16 пациентов у 11, получивших фальшивую вакцину, появились различные симптомы аллергии: онемение, покалывание, головокружение, затруднения при глотании или повышенное давление. Однако кожные пробы выявили настоящую аллергическую реакцию только у трех участников из 16.

Это явление давно известно врачам, и у него даже есть название: синдром реакции, связанной со стрессом при иммунизации (ISRR). Ученые отметили, что об этом состоянии сообщалось до пандемии COVID, но сейчас число сообщений увеличилось из-за роста вакцинации. ISRR не представляет угрозы для жизни.

Авторы подчеркнули, что их исследование не означает, что люди не испытывают симптомов после вакцинации — просто причиной может быть не аллергическая реакция.

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