Ученые объяснили, откуда берется сильная усталость после ковида

Переболевшим коронавирусом известно такое состояние, как постковидный синдром. Это когда вируса в крови уже нет, а симптомы болезни всё ещё мучают, даже спустя много месяцев после выздоровления. Часто люди жалуются на сильную усталость.
Учёные из Свободного университета Берлина нашли причину этого явления, сообщил медицинский журнал The Lancet.
Увы, новость не из приятных. Отсутствие желания работать, общаться с близкими и заниматься любимыми делами у переболевших коронавирусом связано с тем, что у таких людей уменьшились различные части мозга.
Учёные пришли к такому выводу, изучив состояние 50 пациентов неврологических амбулаторных клиник, которые попали на реабилитацию после ковида. Спустя 7–8 месяцев после выздоровления они всё ещё жаловались на сильную усталость.
По результатам МРТ у них выявили отчётливые структурные изменения во многих частях мозга, включая таламус, скорлупу и паллидум. И это при том, что среди участников не было глубоких стариков — им было от 18 до 69 лет.
Пока они не заболели ковидом, их состояние было хорошим, а во время болезни большинству не потребовалась госпитализация.
Медицинские эксперты в один голос твердят, что уже совсем скоро коронавирус станет для человечества просто ещё одним гриппом. Однако по количеству побочных эффектов это заболевание далеко не такое безобидное.