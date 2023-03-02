Ученые объяснили, откуда берется сильная усталость после ковида

Переболевшим коронавирусом известно такое состояние, как постковидный синдром. Это когда вируса в крови уже нет, а симптомы болезни всё ещё мучают, даже спустя много месяцев после выздоровления. Часто люди жалуются на сильную усталость.

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Учёные из Свободного университета Берлина нашли причину этого явления, сообщил медицинский журнал The Lancet.

Увы, новость не из приятных. Отсутствие желания работать, общаться с близкими и заниматься любимыми делами у переболевших коронавирусом связано с тем, что у таких людей уменьшились различные части мозга.

Учёные пришли к такому выводу, изучив состояние 50 пациентов неврологических амбулаторных клиник, которые попали на реабилитацию после ковида. Спустя 7–8 месяцев после выздоровления они всё ещё жаловались на сильную усталость.

По результатам МРТ у них выявили отчётливые структурные изменения во многих частях мозга, включая таламус, скорлупу и паллидум. И это при том, что среди участников не было глубоких стариков — им было от 18 до 69 лет.

Пока они не заболели ковидом, их состояние было хорошим, а во время болезни большинству не потребовалась госпитализация.